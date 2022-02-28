Харатьян рассказал, как Куравлев жил после смерти жены: «Ничего я не хочу. Кругом ложь и вранье»

Леонид Куравлев ушел из жизни в возрасте 85 лет от последствий заболевания легких в январе этого года. Эта новость для большинства стала тяжелым потрясением. Дмитрий Харатьян, который был тесно знаком с Куравлевым, утверждает, что артист был готов к смерти. Он часто говорил, что доживает свои дни, так как не смог оправиться после смерти любимой супруги и мечтал с ней встретиться. Родственники Леонида говорят о том, что у него были суицидальные мысли. Он замкнулся в себе и даже переехал жить в дом престарелых.

«Помню, один режиссер попросил меня переговорить с ним по поводу роли — очень интересной! Мы несколько раз встретились, но Куравлев сказал: «Дим, ничего я не хочу. Уже все, без Нины только доживаю...» И еще он жаловался, что его все время обманывают телевизионщики. «Я дал огромное интервью про своего друга Васю Шукшина, в честь которого сына назвал, а в программе все испоганили... Кругом ложь и вранье», — вспоминает Харатьян.