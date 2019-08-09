«Последний отдых в этом году»: беременная Анастасия Решетова на фото показала семейную идиллию с Тимати

Анастасия Решетова поделилась с подписчиками фотографией с семейной идиллией. «Ну все :) Последний отдых в этом году и прощай покой», - написала Анастасия, намекнув, что до родов осталось совсем недолго (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.). Дату, когда их малыш появится на свет, будущие родители не называют.