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«Последний отдых в этом году»: беременная Анастасия Решетова на фото показала семейную идиллию с Тимати

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анастасия Решетова

Фото: Instagram
Модель и рэпер отдыхают на берегу океана.

Анастасия Решетова вскоре сделает Тимати отцом во второй раз. Модель признавалась, что не собирается рожать в США, но буквально незадолго до родов улетела за границу. Сейчас артист с любимой девушкой наслаждаются отдыхом на побережье.

Тимати занимается серфингом в Турции

Анастасия Решетова поделилась с подписчиками фотографией с семейной идиллией. «Ну все :) Последний отдых в этом году и прощай покой», - написала Анастасия, намекнув, что до родов осталось совсем недолго (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.). Дату, когда их малыш появится на свет, будущие родители не называют.

Тимати и Анастасия

Фото: Instagram

Они также тщательно скрывают пол будущего ребенка. Однако бывшая девушка Тимати и мать его дочери Алисы – модель Алена Шишкова в интервью проболталась, что пара ждет мальчика. «Надеюсь, что Алиса будет относиться к нему как к братику», - сказала тогда Шишкова.

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Растём 😊

Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova)

Напомним, дочь Тимати и Алены родилась в марте 2014 года. Большую часть воспитания ребенка взяла на себя бабушка - мать Тимати Симона Юнусова. Отношения с Анастасией у предпринимателя и артиста начались в 2015 году.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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