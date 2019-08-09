«Последний отдых в этом году»: беременная Анастасия Решетова на фото показала семейную идиллию с Тимати

Анастасия Решетова вскоре сделает Тимати отцом во второй раз. Модель признавалась, что не собирается рожать в США, но буквально незадолго до родов улетела за границу. Сейчас артист с любимой девушкой наслаждаются отдыхом на побережье.
Анастасия Решетова поделилась с подписчиками фотографией с семейной идиллией. «Ну все :) Последний отдых в этом году и прощай покой», - написала Анастасия, намекнув, что до родов осталось совсем недолго (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.). Дату, когда их малыш появится на свет, будущие родители не называют.
Фото: Instagram
Они также тщательно скрывают пол будущего ребенка. Однако бывшая девушка Тимати и мать его дочери Алисы – модель Алена Шишкова в интервью проболталась, что пара ждет мальчика. «Надеюсь, что Алиса будет относиться к нему как к братику», - сказала тогда Шишкова.
Напомним, дочь Тимати и Алены родилась в марте 2014 года. Большую часть воспитания ребенка взяла на себя бабушка - мать Тимати Симона Юнусова. Отношения с Анастасией у предпринимателя и артиста начались в 2015 году.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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