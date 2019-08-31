«Последний день лета»: Нино Нинидзе заинтриговала пользователей Сети пикантным фото

Напомним, именно летом 2019 года в Сети появились слухи о романе Нино Нинидзе и Максима Виторгана. Пару заметили на одном из кинопоказов, а после в блогах обоих актеров с завидной регулярностью публиковались снимки из одних и тех же локаций, что навело пользователей Сети на мысль, что влюбленные отдыхают вместе. Тем не менее, Максим и Нино не комментируют свои отношения.