«Последний день лета»: Нино Нинидзе заинтриговала пользователей Сети пикантным фото

В субботу, 31 августа, многие подвели своеобразный итог прошедшему лету. 28-летняя актриса Нино Нинидзе не стала исключением и поделилась в Stories пикантным кадром с подписью «Последний день лета».
Фото: Instagram Stories Нино Нинидзе
Напомним, именно летом 2019 года в Сети появились слухи о романе Нино Нинидзе и Максима Виторгана. Пару заметили на одном из кинопоказов, а после в блогах обоих актеров с завидной регулярностью публиковались снимки из одних и тех же локаций, что навело пользователей Сети на мысль, что влюбленные отдыхают вместе. Тем не менее, Максим и Нино не комментируют свои отношения.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, Starface
Видео: Instagram
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