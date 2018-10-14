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Последнее свидание и неожиданное возвращение другого участника: Ольга Бузова сделала свой выбор

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Ольги Бузовой

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В эфир вышел финальный выпуск проекта «Замуж за Бузову».

Последняя неделя проекта прошла в Риме, куда Ольга Бузова отправилась вдвоем с единственным оставшимся участником Денисом Лебедевым. Как признавалась ранее телеведущая, ей было важно убедиться в искренности чувств голубоглазого блондина.

В Рим пара прилетела на вертолете, полюбовавшись красотами итальянской столицы с высоты птичьего полета. Как отметила Ольга, Денис — «тактильный маньяк», которому важно к ней прикасаться, брать за руку, целовать, обнимать. Во время ужина пара посмотрела трогательное видео, созданное Денисом из совместных фотографий. Бизнесмен откровенно рассказал, что дважды был женат, но даже эта информация не помешала Ольге в осуществлении намеченного. Последнее свидание организовывала телеведущая — сначала пара приготовила банановое мороженое джелато, а после Ольга и Денис совершили прогулку в карете и на смотровой площадке Римского форума повесили замок со своими именами.

Немалым сюрпризом для Ольги стало появление Валентина Коробкова, покинувшего шоу несколько недель назад. Экс-участник не захотел отказываться от возможности бороться за сердце поющей телеведущей, поэтому отправился пешком из Неаполя в Рим. Несмотря на то, что Валентин открыл Бузовой свое сердце и признался в чувствах, она не захотела давать ему второй шанс. Телеведущая заявила, что ей не хочется находиться рядом с Коробковым, потому что это может быть неприятно Денису.

Бузова подчеркнула, что за восемь недель ее отношение к проекту полностью поменялось — итальянские каникулы стали для нее просто частью жизни. Лебедев в откровенном разговоре с ведущей шоу Мариной Кравец отметил, что действительно полюбил Ольгу, узнал ее настоящей и готов сделать ее счастливой.

Об этом же Бузова узнала из конверта с результатами проверки Дениса на детекторе лжи, которые, вероятно, позволили ей сделать окончательный выбор.

Во время финальной церемонии Денис прочел Ольге трогательное стихотворение собственного сочинения, а после надел ей на палец кольцо с уникальным драгоценным камнем, созданное специально для нее. Брюнетка, выбравшая для финала нежное длинное белое платье с тонкой накидкой, предложила последнему кандидату в свои возлюбленные попробовать построить отношения.

Фото: instagram

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