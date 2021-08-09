После ухода из Black Star Тимати стал в разы успешнее: миллионы долларов, успешные инвестиции и рекламные интеграции

Сегодня Тимати — успешный предприниматель, который вне холдинга только набирает обороты: по оценкам Forbes, за год он заработал около $7 млн на рекламных контрактах и интеграциях в YouTube и Instagram. А совместные хиты с популярными исполнителями и участие в шоу «Холостяк» только усилили его медиабренд. «Насколько я понимаю, у Тимати была задача после выхода из бренда медийно усилиться. И он эту задачу четко выполнил, он сделал фиты с молодыми популярными исполнителями, пошел на самое, может быть, медийное шоу страны и своей цели достиг однозначно. Молодец, желаю ему удачи», — делится Пашу радостью за бывшего коллегу.

После ухода из Black Star к Тимати регулярно обращаются бизнесмены с идеями различных проектов. «Обращаются и инвесторы — постоянно предлагают деньги под размещение или взять их в долю, потому что с нами интересно и потому что, на мой субъективный взгляд, деньги в чистом виде просто плавно обесцениваются в мире», — говорит Тимати. Осенью 2020 года музыкант зарегистрировал компанию «Ракета инвест», которая в будущем должна стать инвестфондом для его активов, в том числе не из сферы развлечений.