После ухода из Black Star Тимати стал в разы успешнее: миллионы долларов, успешные инвестиции и рекламные интеграции
Лейбл Black Star за 15 лет стал холдингом, включающим в себя десятки проектов, помимо музыкальных: марка одежды, тату-салон, сеть бургерных, барбершоп и многое другое. Бизнес был настолько успешным, что выход из него Тимура Юнусова стал шоком для всех, в том числе и для его партнеров: «Если бы кто-то сказал ранее, что у него есть такие мысли, мне было бы сложно в это поверить», — делился Пашу в интервью Forbes.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
В результате раздела активов Тимати досталась сеть барбершопов, салонов красоты и тату-студий (сейчас называются 13 by Timati), а также сеть автомоек и детейлинга, переименованная в 13 Ditailing & Car Wash. Музыкант сохранил доли в сети бургерных Black Star Burger и картинг-площадках в Москве и Санкт-Петербурге.
Сегодня Тимати — успешный предприниматель, который вне холдинга только набирает обороты: по оценкам Forbes, за год он заработал около $7 млн на рекламных контрактах и интеграциях в YouTube и Instagram. А совместные хиты с популярными исполнителями и участие в шоу «Холостяк» только усилили его медиабренд. «Насколько я понимаю, у Тимати была задача после выхода из бренда медийно усилиться. И он эту задачу четко выполнил, он сделал фиты с молодыми популярными исполнителями, пошел на самое, может быть, медийное шоу страны и своей цели достиг однозначно. Молодец, желаю ему удачи», — делится Пашу радостью за бывшего коллегу.
После ухода из Black Star к Тимати регулярно обращаются бизнесмены с идеями различных проектов. «Обращаются и инвесторы — постоянно предлагают деньги под размещение или взять их в долю, потому что с нами интересно и потому что, на мой субъективный взгляд, деньги в чистом виде просто плавно обесцениваются в мире», — говорит Тимати. Осенью 2020 года музыкант зарегистрировал компанию «Ракета инвест», которая в будущем должна стать инвестфондом для его активов, в том числе не из сферы развлечений.
Фото и видео: Rambler, Global Press Look, Instagram
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