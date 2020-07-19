После слухов о расставании с Давой Бузова задумалась о новом цвете волос: «Может, обратно в блонд?»
Фото: Instagram/@buzova86
Вот уже несколько дней, как Ольга Бузова и ее возлюбленный Дава (настоящее имя — Давид Манукян — прим.ред.) перестали радовать подписчиков милыми совместными фотографиями и видео. Поклонники пары заподозрили, что сказка закончилась. Масла в огонь подлил новый пост поющей телеведущей — говорят, если женщина хочет изменить свою жизнь, то она меняет прическу.
Ольга примерила парик с длинными белыми волосами и поинтересовалась, стоит ли ей изменить цвет прически: «Может, обратно в блонд?». Отметим, что роковой брюнеткой Бузова стала после скандального развода с Дмитрием Тарасовым.
Фото: Instagram/@buzova86
«Дааааа! Я первая, кто ждет этого», — пишет «коллеге» по «Дому-2» Виктория Боня.
«Без разницы, тебе любой цвет идет», «Даааа», «Нееет», «Брюнеткой тебе лучше», «А мне больше брюнеткой нравится», «Да, очень идет блонд». «Ну нет, Оль!!!», «Только не это, пожалуйста», «Да, за блонд!», «Нееее, тебе так хорошо», «Очень жду твой блонд, скучаю по нему безумно», «Нет, цвет сейчас супер», «Темные лучше», «Нет, ни в коем случае», «Да-да-да, блонда вам очень к лицу», «Оль, можно в блонд, только более естественный, не белый», «Неееет. Брюнетки рулят», «Неееет. Оставайся жгучей брюнеткой», «Как тебе идеееет блонд», «Оля, тебе лучше темной, как сейчас», «Нет, не вздумай», «Оля, нет. Ты такая шикарная брюнетка», «Да!!! Однозначно!!!» — разошлись во мнениях подписчики.
А как вы думаете, какой цвет волос больше подходит Ольге Бузовой?
Фото: Instagram/@buzova86, Globallookpress
Видео: Instagram/@buzova86
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