После слухов о расставании с Давой Бузова задумалась о новом цвете волос: «Может, обратно в блонд?»

«Дааааа! Я первая, кто ждет этого», — пишет «коллеге» по «Дому-2» Виктория Боня.

«Без разницы, тебе любой цвет идет», «Даааа», «Нееет», «Брюнеткой тебе лучше», «А мне больше брюнеткой нравится», «Да, очень идет блонд». «Ну нет, Оль!!!», «Только не это, пожалуйста», «Да, за блонд!», «Нееее, тебе так хорошо», «Очень жду твой блонд, скучаю по нему безумно», «Нет, цвет сейчас супер», «Темные лучше», «Нет, ни в коем случае», «Да-да-да, блонда вам очень к лицу», «Оль, можно в блонд, только более естественный, не белый», «Неееет. Брюнетки рулят», «Неееет. Оставайся жгучей брюнеткой», «Как тебе идеееет блонд», «Оля, тебе лучше темной, как сейчас», «Нет, не вздумай», «Оля, нет. Ты такая шикарная брюнетка», «Да!!! Однозначно!!!» — разошлись во мнениях подписчики.