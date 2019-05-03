После развода с Собчак 46-летний Виторган пошел вразнос и прижался к груди Глюкозы

Максим Виторган с двухлетним сыном Платоном проводит отпуск в Испании. На том же курорте отдыхает целая плеяда российских знаменитостей: певица Наталья Ионова – Глюкоза с мужем Александром Чистяковым и дочками Верой и Лидой, участники «Квартета И» и друзья Виторгана Ростислав Хаит и Леонид Барац, солист группы «Би-2» Лева и другие артисты.
Каждый день на отдыхе между знаменитостями проводят турнир по пляжному волейболу. Так, после одной из игр Глюкоза, Виторган и Хаит сделали шутливое фото, на котором мужчины прижимаются к груди Натальи. Снимок опубликовал холостяк Максим Виторган. Снимок он подписал лаконично: «После волейбола».
Подписчиков актера первым делом заинтересовало, как на это отреагировал муж Глюкозы. «Ждем когда муж глюкозы подкараулит Макса», «Груднички», «Когда организм требует глюкозы», «Вот вам Чистяков задаст!», - написали они (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Многие фолловеры отметили, что после расставания с Ксенией Собчак Виторгану теперь можно все: он теперь в числе самых завидных женихов страны. Напомним, что Виторган и Собчак поженились в феврале 2013 года. В марте 2019-го они объявили, что живут порознь, но сохранили нормальные отношения, чтобы вдвоем воспитывать сына Платона.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov/ Global Look press
Видео: Instagram
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