После развода с Собчак 46-летний Виторган пошел вразнос и прижался к груди Глюкозы

Максим Виторган с двухлетним сыном Платоном проводит отпуск в Испании. На том же курорте отдыхает целая плеяда российских знаменитостей: певица Наталья Ионова – Глюкоза с мужем Александром Чистяковым и дочками Верой и Лидой, участники «Квартета И» и друзья Виторгана Ростислав Хаит и Леонид Барац, солист группы «Би-2» Лева и другие артисты.

Каждый день на отдыхе между знаменитостями проводят турнир по пляжному волейболу. Так, после одной из игр Глюкоза, Виторган и Хаит сделали шутливое фото, на котором мужчины прижимаются к груди Натальи. Снимок опубликовал холостяк Максим Виторган. Снимок он подписал лаконично: «После волейбола».