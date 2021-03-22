После развода Аршавин забрал все накопленные бывшей женой деньги

Алиса Аршавина за последнее время перенесла сразу несколько серьезных медицинских вмешательств. Сначала у нее возникла страшная болезнь, из-за которой она практически лишилась носа. После этого она оказалась на операционном столе уже с перитонитом. А в реанимации она подхватила коронавирус, с которым едва справилась.

Команда Андрея Малахова навестила Алису в больнице и сделала шокирующие кадры — черты лица Аршавиной оказались очень искажены.

Алиса рассказала о своем состоянии, а также об отношениях с бывшим мужем — и его попытках вместе с матерью отобрать у нее дом.

А старший сын Алисы от первого брака, Алексей, и вовсе дал шокирующий комментарий — оказывается, перед тем, как развестись, Аршавин успел сделать еще один поступок, который его совсем не красит, — и забрал из ячейки все совместно накопленные деньги.

«Однажды пришел в банк в Санкт-Петербурге, открыл мамину ячейку и забрал все деньги. Было две ячейки, в которых лежали их совместные деньги. Ничего не мешало ему это сделать», — рассказал Алексей.

Кроме того, Алиса заявила, что футболист — настоящий психопат, и она его действительно боится. Когда Андрей приходил забирать вещи с пятью охранниками, Алиса тоже взяла двух, потому что она боялась его. По заявлению журналистки, он полностью сломал ей жизнь.

Интересно, что примерно такие же слова об Аршавине говорила и другая его бывшая возлюбленная, Юлия Барановская.