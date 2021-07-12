После избиения «пацанки» Татьяны Бурой в Москве возбудили уголовное дело
После нападения на победительницу шоу «Холостяк» Татьяну Бурую и ее друзей в центре Москвы возбудили уголовное дело. После нападения девушке пришлось обратиться в больницу – у нее были травмы, а также оказался вырван клок наращенных волос.
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Фото: @evillibront
«Выяснилось, что в ночь на 12 июня неизвестный из хулиганских побуждений нанес Бурой удары руками по голове и телу. Девушка получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. По данному факту 11 июля возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью», — сказал источник в правоохранительных органах «Агентства городских новостей "Москва"».
Стоит отметить, что друг Татьяны получил ушибы и растяжения связок, а ее подруга – сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
Татьяна стала победительницей шоу «Пацанки». Интересно, что на этот проект ее привело не желание измениться и стать более женственной, как это было с другими участницами, а забыть болезненное расставание с парнем.
Фото: Instagram Татьяны Бурой
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