После избиения «пацанки» Татьяны Бурой в Москве возбудили уголовное дело

Стоит отметить, что друг Татьяны получил ушибы и растяжения связок, а ее подруга – сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Татьяна стала победительницей шоу «Пацанки». Интересно, что на этот проект ее привело не желание измениться и стать более женственной, как это было с другими участницами, а забыть болезненное расставание с парнем.