Певица выпустила музыкальное видео на песню «Ни много ни мало».

Молодая мама Наталья Подольская, в отличие от многих коллег по цеху, вернулась на сцену не сразу после родов. Долгое время певица наслаждалась счастьем материнства и баловала поклонников редкими выступлениями. Весной она представила новую сольную песню «Маму я не обману» и клип на нее, а сегодня вышло музыкальное видео на песню «Ни много ни мало».

Во время съемок артистка примерила несколько стильных образов: томно читала Александра Блока, сидя в ванне в одной рубашке, устроила жаркие танцы в черном боди с кружевным верхом.

Стоит отметить, что некоторое время назад Владимир Пресняков поделился в Instagram небольшим фрагментом будущего клипа супруги и высоко оценил ее новую работу: «ТУСЕНЬКА это СУПЕР!!! Горжусь Тобой и очень Люблю».

Предлагаем вам посмотреть и оценить новый клип Натальи Подольской!