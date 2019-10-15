Портман в кружевном платье, Терон в необычном наряде и другие звезды на премии Elle Women
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Натали Портман появилась на церемонии в элегантном платье-бюстье из черного кружева с широкой юбкой. Поддержал актрису на мероприятии ее супруг, хореограф Бенджамин Мильпье.
Фото: Eastnews
Самой стильной и необычной звездой вечера стала Шарлиз Терон. Актриса в последнее время выглядит очень необычно и круто во время светских выходов. На этот раз Шарлиз позировала фотографам в объемном кожаном жакете с золотыми молниями, блестящей водолазке и ярко-синей юбке с разрезом. Завершали образ черные ботильоны с острыми мысами и белый клатч. В целом выглядела Терон очень эффектно.
Фото: Eastnews
В этом году награды Elle Women in Hollywood получили десять актрис, в числе которых Николь Кидман, Скарлетт Йоханссон, Гвинет Пэлтроу и Натали Портман. Все они появятся на обложке нового номера журнала Elle.
Фото: eastnews
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