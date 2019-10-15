Портман в кружевном платье, Терон в необычном наряде и другие звезды на премии Elle Women

Самой стильной и необычной звездой вечера стала Шарлиз Терон. Актриса в последнее время выглядит очень необычно и круто во время светских выходов. На этот раз Шарлиз позировала фотографам в объемном кожаном жакете с золотыми молниями, блестящей водолазке и ярко-синей юбке с разрезом. Завершали образ черные ботильоны с острыми мысами и белый клатч. В целом выглядела Терон очень эффектно.