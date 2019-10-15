passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Портман в кружевном платье, Терон в необычном наряде и другие звезды на премии Elle Women

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 12

Натали Портман

Фото: Eastnews

В Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения премии Elle Women in Hollywood, на которой традиционно чествуют женщин, добившихся наибольших успехов в Голливуде.

Натали Портман появилась на церемонии в элегантном платье-бюстье из черного кружева с широкой юбкой. Поддержал актрису на мероприятии ее супруг, хореограф Бенджамин Мильпье.

Фото: Eastnews

Самой стильной и необычной звездой вечера стала Шарлиз Терон. Актриса в последнее время выглядит очень необычно и круто во время светских выходов. На этот раз Шарлиз позировала фотографам в объемном кожаном жакете с золотыми молниями, блестящей водолазке и ярко-синей юбке с разрезом. Завершали образ черные ботильоны с острыми мысами и белый клатч. В целом выглядела Терон очень эффектно.

Фото: Eastnews

В этом году награды Elle Women in Hollywood получили десять актрис, в числе которых Николь Кидман, Скарлетт Йоханссон, Гвинет Пэлтроу и Натали Портман. Все они появятся на обложке нового номера журнала Elle.

Фото: eastnews

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!