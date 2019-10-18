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Пореченков с супругой, Шпица и другие звезды на закрытой премьере сериала «Полярный»

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Михаил Пореченков с женой

Фото: Пресс-служба

В московском кинотеатре «Пионер» прошла закрытая премьера комедийного сериала «Полярный» с Михаилом Пореченковым, Иваном Охлобыстиным и Катериной Шпицей в главных ролях.

Премьеру посетили актеры и создатели сериала Катерина Шпица, Михаил Пореченков, Владимир Епифанцев, Игорь Жижикин,, а также T-killah, Кирилл Батишта, Ксения Суркова,Мария Погребняк, Анна Калашникова, Юлия Франц и многие другие. Гости премьеры посмотрели первые серии «Полярного» и пообщались с создателями сериала в неформальной обстановке – в этот вечер в кинотеатре «Пионер» создавали атмосферу хиты девяностых.

«Полярный» – это комедия режиссеров Алексея Сидорова («Бригада»), Константина Статского («Троцкий») и Михаила Старчака («Остров») о необычном путешествии во времени бывшего бандита из девяностых Вити Мясника, который давно отошел от грязных дел и обжился в современной Москве. Внезапно настигнувшее его прошлое заставляет Витю бежать далеко-далеко – в городок Полярный, где время будто остановилось и до сих пор царят понятия лихого десятилетия. Здесь его не достанут бывшие подельники, которые требуют у Мясника пароль от общака.

В Полярном Витя будет помогать жителям защищаться от разнокалиберных жуликов – простых бандитов под крышей братка Болта и непростых – под крышей продажного мэра, сводить с ума местных женщин и пытаться вспомнить тот самый пароль, чтобы вернуться домой.

Фото: пресс-служба

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