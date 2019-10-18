Пореченков с супругой, Шпица и другие звезды на закрытой премьере сериала «Полярный»

«Полярный» – это комедия режиссеров Алексея Сидорова («Бригада»), Константина Статского («Троцкий») и Михаила Старчака («Остров») о необычном путешествии во времени бывшего бандита из девяностых Вити Мясника, который давно отошел от грязных дел и обжился в современной Москве. Внезапно настигнувшее его прошлое заставляет Витю бежать далеко-далеко – в городок Полярный, где время будто остановилось и до сих пор царят понятия лихого десятилетия. Здесь его не достанут бывшие подельники, которые требуют у Мясника пароль от общака.

В Полярном Витя будет помогать жителям защищаться от разнокалиберных жуликов – простых бандитов под крышей братка Болта и непростых – под крышей продажного мэра, сводить с ума местных женщин и пытаться вспомнить тот самый пароль, чтобы вернуться домой.