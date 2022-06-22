Популярный певец Пьер Нарцисс скончался в возрасте 45 лет

Приближенный к исполнителю источник сообщил изданию «КП», что Пьер Нарцисс скончался после операции на почки. Оказалось, что 45-летний исполнитель хита «Шоколадный заяц» и участник «Фабрики звезд» не перенес хирургического вмешательства. Перед операцией его ввели в медикаментозную кому, но его сердце не выдержало наркоза. Родные и близкие подтвердили смерть популярного певца.

Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс переехал к родственникам в Россию и поступил на факультет журналистики в МГУ. В 90-х годах играл в команде КВН РУДН, а также снимался в телешоу «12 злобных зрителей». Широкую известность ему принесло участие во втором сезоне телепроекта «Фабрика звезд» и музыкальный хит «Шоколадный заяц».