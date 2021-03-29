Популярный мем с «наташиными котами» станет торговой маркой

Дарья Бородулина, автор популярного мема с «наташиными котамм», который обрёл огромную популярность и стал известен в самых разных вариантах, решила зарегистрировать торговую марку под названием «Наташа, мы все уронили». Соответствующая заявка появилась на сайте Федерального института промышленной собственности.

Под этой торговой маркой возможен выпуск канцелярских принадлежностей, одежды, спортивных товаров, рекламной и образовательной деятельности и зоотоваров.

Как рассказала автор мема в беседе с «Открытыми медиа», такое решение ей предложили юристы.

«Возможно, я не обратила бы внимания, если бы это было единожды-дважды, но мем был использован такими крупными компаниями, как МТС, Альфа-банк, «Эксмо», «Вискас» (они, кстати, единственные, кто обращался за официальным согласием на использование, без роялти, согласие я дала), и еще множеством небольших компаний», — рассказала Бородулина.

Сам мем появился ещё в 2019 году, и уже был использован в самых разных вариантах.