Звезда сериала «Ольга» стала героиней нового выпуска шоу «Человек-невидимка».

Комедийный сериал «Ольга» принес 44-летней Яне Трояновой признание и всенародную любовь. Путь актрисы к славе был весьма непростым, о чем она откровенно рассказала в ток-шоу «Человек-невидимка». Актриса призналась, что хоронит близких людей с 5 лет. «Мама молодая была, родила от музыканта, которому вообще ничего не надо в этой жизни. Я всегда была брошенная на бабушку, но ее не стало, когда мне было 5 лет. Я теперь понимаю, что я не любила маму, а она любила, как умела», — рассказала о своем детстве Троянова.

Публикация от Яна Троянова // Yana Troyanova (@troyanovayana) Янв 6, 2018 at 3:25 PST

В 17 лет Яна забеременела от друга, и ее мама настояла на свадьбе. Как призналась артистка, этот брак ее чуть не погубил: «Меня убивали в семье мужа. Я вообще считаю, что мой первый супруг испортил мироощущение у сына. Он говорил, когда был маленький: "Я убью папу". Этот род, в который я загремела, по замужеству, любой женщине не дай бог пережить. Это были насилие и уничтожение меня. У меня ребенок повесился в 20 лет. Он не справился, я понимаю, почему он это сделал. Вот эти гены, они не давали покоя ему, они парня несли вниз, он летел с такой скоростью…» Говоря о единственном наследнике, актриса не смогла сдержать слез. Как призналась Троянова, после смерти сына она начала злоупотреблять алкоголем: «В какой-то момент у меня поехала крыша, и я начала бухать. Один раз я так упала, что разбила голову. Меня подняли из лужи крови».

Уже 14 лет Яна счастлива в отношениях с режиссером Василием Сигаревым. По словам актрисы, именно ему она обязана своей реабилитацией после гибели ребенка. Знаменитость призналась ведущей «Человека-невидимки» Эвелине Бледанс, что хочет детей и готова взять малыша из детского дома. «Я думаю об этом. Любить хочется и любовью делиться. Я очень хочу жить и помогать людям. Особенно матерям, которые похоронили своих детей», — подчеркнула Троянова.

Публикация от Яна Троянова // Yana Troyanova (@troyanovayana) Сен 21, 2017 at 8:18 PDT