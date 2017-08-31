«Попу свою я очень люблю»: заметно располневшая Анна Седокова ответила на жесткую критику подписчиков
На днях Анна Седокова приняла участие в съемках новой «Фабрики звезд», где исполнила песню вместе с одной из участниц шоу. На сцену певица вышла в серебристом облегающем платье, которое подчеркнуло ее заметно располневшую фигуру.
В комментариях тут же появилась масса сообщений, в которых пользователи Сети раскритиковали изменившиеся формы артистки. Сама Анна решила ответить на это, написав в блоге длинное письмо.
«Боже какая она толстая . Ого какая она большая . Вам бы похудеть не мешало , а ты вроде ниче . И полетели стрелы ... Посмотрев выступление с фабрики я и сама расстроилась . Попу я свою очень люблю , а вот талия все как то ведёт себя ну очень загадочно. Я знаю , что ещё не так много времени прошло с рождения малыша , но смотрю на других девочек и понимаю - они точно едят меньше чем я.», - начала она.
«Наверное четыре месяца после родов это самый сложный период . То что осталось - залегло намертво . А ещё со мной что то происходит . Сложно . Очень чувствительная ко всему . Раньше была сильная женщина . А теперь хочется на ручки . Проблемы ранят как никогда , все время обдумываешь их переживаешь . Девочки , когда это пройдёт ? И пройдёт ли ? Когда Чудо Женщина вернётся?», - заключила Анна.
Поклонники певицы поспешили утешить ее, отметив, что после родов она стала выглядеть только лучше: «У тебя фигура шикарная, всем бы такую фигуру», «Анечка, вы красивая, а после родов стали еще краше.», «Анечка верьте в себя...вы сильная и славная.», «Анюта !!! Ты прекрасна всегда в любом виде».
Фото: instagram.com