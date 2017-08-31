Певица ответила на негативные сообщения пользователей Сети

На днях Анна Седокова приняла участие в съемках новой «Фабрики звезд», где исполнила песню вместе с одной из участниц шоу. На сцену певица вышла в серебристом облегающем платье, которое подчеркнуло ее заметно располневшую фигуру.

В комментариях тут же появилась масса сообщений, в которых пользователи Сети раскритиковали изменившиеся формы артистки. Сама Анна решила ответить на это, написав в блоге длинное письмо.

«Боже какая она толстая . Ого какая она большая . Вам бы похудеть не мешало , а ты вроде ниче . И полетели стрелы ... Посмотрев выступление с фабрики я и сама расстроилась . Попу я свою очень люблю , а вот талия все как то ведёт себя ну очень загадочно. Я знаю , что ещё не так много времени прошло с рождения малыша , но смотрю на других девочек и понимаю - они точно едят меньше чем я.», - начала она.