Поправилась или все-таки беременна? Новые фотографии Евы Лонгории в купальнике вновь вызвали бурное обсуждение
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Актриса стала героиней нового номера журнала Haute Living, а папарацци сфотографировали ее на пляже
Поклонники уверены: 42-летняя Ева Лонгория ждет ребенка. Новые снимки, появившиеся в Сети, продемонстрировали изменившуюся фигуру актрисы во всей красе. На отдыхе в Греции Ева не скрывает округлившийся живот, носит раздельный купальник и совершенно не стесняется своего тела.
Однако, стоит отметить, что Ева Лонгория стала героиней нового номера журнала Haute Living и приняла участие в специально организованной фотосессии. На фотоснимках для глянца фигура актрисы кардинально отличается от того, что засняли папарацци. Живот практически не виден, а бедра не украшает целлюлит.
Напомним, в мае 2016 года Ева Лонгория вышла замуж за мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастона. Поклонники обратили внимание, что после свадьбы актриса немного поправилась, что и породило неоднократную волну слухов об интересном положении американки.
Фото: instagram