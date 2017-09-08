Актриса стала героиней нового номера журнала Haute Living, а папарацци сфотографировали ее на пляже

Поклонники уверены: 42-летняя Ева Лонгория ждет ребенка. Новые снимки, появившиеся в Сети, продемонстрировали изменившуюся фигуру актрисы во всей красе. На отдыхе в Греции Ева не скрывает округлившийся живот, носит раздельный купальник и совершенно не стесняется своего тела.

Публикация от ATHENA MOVIES. (@athenamovies) Сен 8 2017 в 11:11 PDT

Однако, стоит отметить, что Ева Лонгория стала героиней нового номера журнала Haute Living и приняла участие в специально организованной фотосессии. На фотоснимках для глянца фигура актрисы кардинально отличается от того, что засняли папарацци. Живот практически не виден, а бедра не украшает целлюлит.

Публикация от OurLatinas (@ourlatinas) Сен 9 2017 в 6:23 PDT

Напомним, в мае 2016 года Ева Лонгория вышла замуж за мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастона. Поклонники обратили внимание, что после свадьбы актриса немного поправилась, что и породило неоднократную волну слухов об интересном положении американки.