Пополнение в семействе: Федор Бондарчук снова стал дедушкой
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Накануне Федор Бондарчук вновь стал дедушкой.
Племянница режиссера Мария Бурляева родила третьего сына. Сейчас малыш и мама чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке. Имя новорожденного пока неизвестно.
Об этом радостном событии сообщила сестра Бондарчука Наталья Сергеевна.
«Снова стала бабушкой. Мальчик родился вчера в 14 часов 45 минут. Его вес - 3800 грамм, рост - 51 см», — цитирует ее портал «СтарХит».
У Марии Бурляевой и ее мужа Владимира Баграмова подрастают двое сыновей: Артемий и Даниил. Помимо актерской карьеры, племянница Бондарчука играет в Московском театре им. Владимира Маяковского и помогает маме в создании Международной киношколы имени Сергея Федоровича Бондарчука.
Фото: eastnews