Накануне Федор Бондарчук вновь стал дедушкой.

Об этом радостном событии сообщила сестра Бондарчука Наталья Сергеевна.

Племянница режиссера Мария Бурляева родила третьего сына. Сейчас малыш и мама чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке. Имя новорожденного пока неизвестно.

«Снова стала бабушкой. Мальчик родился вчера в 14 часов 45 минут. Его вес - 3800 грамм, рост - 51 см», — цитирует ее портал «СтарХит».

У Марии Бурляевой и ее мужа Владимира Баграмова подрастают двое сыновей: Артемий и Даниил. Помимо актерской карьеры, племянница Бондарчука играет в Московском театре им. Владимира Маяковского и помогает маме в создании Международной киношколы имени Сергея Федоровича Бондарчука.

Фото: eastnews