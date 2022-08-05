Попал на деньги: сын Олега Газманова столкнулся с серьезными проблемами

Родион Газманов очень рано стал самостоятельным. Ему удалось ​​сделать стремительную карьеру в крупной компании, но на пике карьеры он решил все бросить и вернуться в шоу-бизнес, с которым когда-то его познакомил знаменитый отец.

До недавнего времени дела у Родиона шли весьма неплохо, однако в текущей ситуации даже его настигли финансовые проблемы. Сын российского исполнителя Олега Газманова признался, что из-за отмены концертов он может потерять верных музыкантов, с которыми проработал много лет. Ведь отсутствие выступлений негативным образом сказывается не только на настроении в коллективе, но и на материальной составляющей. Из-за отсутствия денег Родион просто не может платить зарплату и поддерживать своих коллег.

«У меня отменилось больше 150 концертов. Я влетел очень серьезно на деньги из-за отмены концертов. Весь карантин я старался как-то заработать и прокормить еще и команду», — пожаловался на материальное положение Газманов-младший.