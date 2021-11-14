Понасенков — о полете Пересильд в космос: «Безумие нашего времени»
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Видеоблогер Евгений Понасенковы резко высказался о полете Юлии Пересильд и Клима Шипенко в космос. «Это безумие нашего времени! Полный непрофессионализм, дилетантизм. Это признак нашей эпохи», — заявил историк в интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала FAMETIME TV, когда ведущая упомянула достаточно краткий курс подготовки кинематографистов к путешествию.
В том же интервью Евгений Понасенков высказался и о скандальной свадьбе Георгия Романова и Ребекки Беттарини. Торжество сопровождалось участием гвардейцев Преображенского полка. «Это пошлая, похабная клоунада. Надо посадить в тюрьму лет на десять того, кто выдал им этих несчастных мальчиков Почетного караула. Здесь должен разбираться Следственный комитет и прокуратура... Я считаю, для монаршей идеи эта пара опаснее, чем расстрел царской семьи. Они дискредитируют ее», — заявил Евгений Понасенков.
Фото и видео: @evgenii_ponasenkov/Instagram