Понасенков — о полете Пересильд в космос: «Безумие нашего времени»

В том же интервью Евгений Понасенков высказался и о скандальной свадьбе Георгия Романова и Ребекки Беттарини. Торжество сопровождалось участием гвардейцев Преображенского полка. «Это пошлая, похабная клоунада. Надо посадить в тюрьму лет на десять того, кто выдал им этих несчастных мальчиков Почетного караула. Здесь должен разбираться Следственный комитет и прокуратура... Я считаю, для монаршей идеи эта пара опаснее, чем расстрел царской семьи. Они дискредитируют ее», — заявил Евгений Понасенков.