Понаровская назвала Пугачеву, живущую в замке, «деревней» — кто вступился за Примадонну
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Фото: Anton Kavashkin/ Global Look Press
68-летняя певица выпустила собственные мемуары под названием «Честно говоря». В автобиографии Ирина высказала свое мнение о легенде российской эстрады Алле Пугачевой. «Как известно, девушку можно вывезти из деревни, но деревню из девушки не вывезешь... и не важно, какая у человека фамилия — Пугачева или Шерон Стоун... для меня она деревня. И всегда останется деревней, несмотря на то что живет в замке», — пишет в книге Ирина.
Актер Станислав Садальский решил вмешаться в назревающий конфликт и поделился в своем Instagram-аккаунте выдержкой из книги Ирины Понаровской. Садальский поинтересовался у подписчиков, согласны ли они с цитатой или, напротив, считают такие слова недопустимыми.
Мнения в комментариях разделились. Некоторые с уважением отнеслись к Понаровской за то, что певица не побоялась высказать свое непопулярное мнение. Другие же считают, что она не имела права оскорблять Примадонну, тем более что слова Ирины несправедливы.
Напомним, что Ирина Понаровская давно подозревала, что Алла Пугачева относится к ней пренебрежительно. Возможно, певица просто обиделась на то, что Примадонна демонстративно ее не замечает. Ирина жаловалась на поведение Аллы Борисовны в интервью Ирине Шихман.
На громкие слова артистки отреагировали некоторые звезды российского шоу-бизнеса. Например, Андрей Макаревич написал: «Очень некрасиво, не добившись высот, тявкать на тех, кто их добился. Получается не про них — про себя».
Подписчики Садальского также отметили, что Ирина, скорее всего, просто пытается вернуть былую известность не очень красивым способом.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press