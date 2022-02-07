Понаровская назвала Пугачеву, живущую в замке, «деревней» — кто вступился за Примадонну

68-летняя певица выпустила собственные мемуары под названием «Честно говоря». В автобиографии Ирина высказала свое мнение о легенде российской эстрады Алле Пугачевой. «Как известно, девушку можно вывезти из деревни, но деревню из девушки не вывезешь... и не важно, какая у человека фамилия — Пугачева или Шерон Стоун... для меня она деревня. И всегда останется деревней, несмотря на то что живет в замке», — пишет в книге Ирина.

Актер Станислав Садальский решил вмешаться в назревающий конфликт и поделился в своем Instagram-аккаунте выдержкой из книги Ирины Понаровской. Садальский поинтересовался у подписчиков, согласны ли они с цитатой или, напротив, считают такие слова недопустимыми.