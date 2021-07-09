Помолвка номер два: Моргенштерн сделал предложение любимой и подарил дорогое кольцо
В июне в прессе разлетелась информация, что Моргенштерн женится, что у него и избранницы состоялась помолвка. Он поспешил опровергнуть все, заявив, что предложение не делал. Одновременно Алишер и слукавил, и сказал правду. Ведь предложение ему сделала сама Дилара. В присутствии десятков друзей и матери любимого мужчины она спросила, станет ли он ее мужем. Моргенштерн сразу согласился.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/morgen_shtern
Теперь же сюрприз избраннице сделал Моргенштерн. О событии Дилара рассказала подписчикам. В день второй помолвки артист преподнес любимой дорогое кольцо с крупным драгоценным камнем.
«На съемках клипа случилось то, чего я не ожидала. Мы часто говорили о семье и свадьбе, я знала, что мы должны скоро пожениться, но нам не хотелось делать это банальным способом. Хотелось, чтобы этот момент был действительно особенным, смешным, ярким, неожиданным.
Идея сделать ему предложение первой показалась мне гениальной, я решила превратить его шутки в реальное событие и не прогадала. Но с самого начала меня это немного смущало. Я любимая девушка, у меня есть любимый мужчина, я из консервативной семьи. И да! Я хочу предложение! Я хочу романтики! И мне не стыдно в этом признаться!
И я получила то, что хотела, хотя не просила об этом. Я понимала, что в отношениях с гением ничего не будет так, как у простых людей, и была готова к этим издержкам, к этим странностям.
Спасибо, что чувствуешь меня и делаешь меня счастливой. Спасибо, что можешь стать иногда обычным, потому что иногда я так люблю все обычное. Спасибо за этот волшебный момент и за эту классическую сказку, о которой я мечтала с детства. Я люблю тебя!», — написала восторженная Дилара.
О том, когда состоится свадьба, влюбленные пока не сообщают. Но большой дом (700 квадратных метров) Моргенштерн уже купил. Но он признается, что пока не может представить, что будет жить там не один.
Фото и видео: Instagram
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