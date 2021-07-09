Помолвка номер два: Моргенштерн сделал предложение любимой и подарил дорогое кольцо

«На съемках клипа случилось то, чего я не ожидала. Мы часто говорили о семье и свадьбе, я знала, что мы должны скоро пожениться, но нам не хотелось делать это банальным способом. Хотелось, чтобы этот момент был действительно особенным, смешным, ярким, неожиданным.

Идея сделать ему предложение первой показалась мне гениальной, я решила превратить его шутки в реальное событие и не прогадала. Но с самого начала меня это немного смущало. Я любимая девушка, у меня есть любимый мужчина, я из консервативной семьи. И да! Я хочу предложение! Я хочу романтики! И мне не стыдно в этом признаться!

И я получила то, что хотела, хотя не просила об этом. Я понимала, что в отношениях с гением ничего не будет так, как у простых людей, и была готова к этим издержкам, к этим странностям.

Спасибо, что чувствуешь меня и делаешь меня счастливой. Спасибо, что можешь стать иногда обычным, потому что иногда я так люблю все обычное. Спасибо за этот волшебный момент и за эту классическую сказку, о которой я мечтала с детства. Я люблю тебя!», — написала восторженная Дилара.

О том, когда состоится свадьба, влюбленные пока не сообщают. Но большой дом (700 квадратных метров) Моргенштерн уже купил. Но он признается, что пока не может представить, что будет жить там не один.