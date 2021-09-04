Помолодевший Бандерас со спутницей и другие звезды на премьере фильма «Официальный конкурс» в Венеции
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Getty Images
Среди гостей на премьере фильма появилась актриса Джессика Честейн, которая представляла на фестивале свой новый сериал «Сцены из супружеской жизни». Ремейк одноименного фильма 1973 года рассказывает о проблемах в семейной жизни пары, которая долгое время живет вместе.
Для выхода Джессика выбрала красное струящееся платье без бретелей. Наряд с прозрачными вставками дополняет цвет волос и тон кожи актрисы. Яркий макияж и распущенные волосы сделали образ звезды более дерзким.
Фото: Getty Images
61-летний испанский актер Антонио Бандерас пришел на премьеру со своей возлюбленной Николь Кимпель. Именно она, как рассказывал актер, спасла ему жизнь в 2017 году, вызвав скорую помощь во время сердечного приступа.
Николь по образованию банкир, и не имеет никакого отношения к актерской профессии, пришла поддержать избранника в длинном белом платье с разрезом и глубоким декольте. Девушка выбрала нежный и естественный образ, не обременяя его аксессуарами и сложной прической.
Фото: Getty Images
Звезда вечера Пенелопа Крус выбрала для выхода на дорожку платье молочного цвета с каскадной юбкой. Испанская актриса в образе голливудской дивы дополнила наряд высокой прической и длинными серьгами.
Пенелопа выглядела нарядно и гармонично, позируя перед фотографами.
Фото: Getty Images
Член жюри 78-го Венецианского кинофестиваля Сара Гадон надела полупрозрачное платье бежевого оттенка. Струящее многослойное платье из органзы расшито бисером и выполнено в корсетном стиле.
В качестве яркого акцента Гадон накрасила губы красной помадой, и уложила волосы в низкий пучок.
Фото: Getty Images
23-летняя итальянская актриса Алиса Пагани, известная по сериалу «Baby» впечатлила гостей и фотографов слегка готичным образом. Девушка облачилась в черное платье с глубоким декольте и вырезами по бокам. На подоле юбки вышит цветок, а верхняя часть выполнена из блестящего материала.
Локонам артистка решила предать модный слегка небрежный эффект влажных волос. Цельный образ Алисы получился интересным и завораживающим.
Фото: Getty Images
Впереди еще неделя Венецианского кинофестиваля, где нас ждет множество модных выходов звезд и презентаций фильмов. Всего в этом году в основном конкурсе представлена 21 картина.
Фото и видео: Getty Images