Помолодевший Бандерас со спутницей и другие звезды на премьере фильма «Официальный конкурс» в Венеции

Среди гостей на премьере фильма появилась актриса Джессика Честейн, которая представляла на фестивале свой новый сериал «Сцены из супружеской жизни». Ремейк одноименного фильма 1973 года рассказывает о проблемах в семейной жизни пары, которая долгое время живет вместе.

Для выхода Джессика выбрала красное струящееся платье без бретелей. Наряд с прозрачными вставками дополняет цвет волос и тон кожи актрисы. Яркий макияж и распущенные волосы сделали образ звезды более дерзким.