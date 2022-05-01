Помолодевшая Надежда Бабкина удивила молодежной стрижкой

Для выхода в свет исполнительница выбрала брючный костюм оригинального кроя, топ серебристого оттенка и обувь на массивной подошве. Яркий макияж с акцентом на губы, молодежная стрижка, необычное удлиненное колье и массивные серьги дополнили эффектный образ. Присутствующие отметили, что года Бабкиной идут только на пользу и она запросто даст фору молодым.

В марте 2022 года Надежда Бабкина отмечала свой день рождения. Исполнительница, встретившая свой праздник на съемочной площадке, философски отметила, что артисты к такому привычные.