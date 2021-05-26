Помолодевшая Лариса Долина похвасталась фигурой в коротком платье-жакете

Звезда выбрала для мероприятия смелый для ее возраста наряд с крупными пуговицами и глубоким декольте. На ногах знаменитости красовались белые лодочки. Образ Долина дополнила небольшой сумочкой золотого оттенка и макияжем.

В последнее время 65-летняя исполнительница удивляет поклонников стильными и красивыми нарядами. Все началось с того, что Долина похудела до 44 размера.