Помолодевшая Лариса Долина похвасталась фигурой в коротком платье-жакете
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Звезда выбрала для мероприятия смелый для ее возраста наряд с крупными пуговицами и глубоким декольте. На ногах знаменитости красовались белые лодочки. Образ Долина дополнила небольшой сумочкой золотого оттенка и макияжем.
В последнее время 65-летняя исполнительница удивляет поклонников стильными и красивыми нарядами. Все началось с того, что Долина похудела до 44 размера.
На снимках в социальных сетях она выглядит на 20 лет моложе и признается, что никак не обрабатывает фото. В одном из интервью Долина рассказала, что потратила на улучшение внешнего вида около миллиона рублей, но не прибегала к пластике.
Недавно Долина вышла в свет в зеленом платье мини с пайетками. Кроме того, появились фотографии, где она запечатлена в джинсах и с молодежной челкой. Не всем фанатам нравится новый стиль кумира. По их словам, певица одевается не по возрасту. Однако большинство поклонников восхищаются звездой и считают, что причиной изменений может быть новый поклонник.
Фото и видео: Екатерина Ширинкина/Passion.ru, Instagram/@larisa.dolina.official, пресс-служба, Global Look Press
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