Помолодевшая Лариса Долина рассказала о четвертом замужестве
Фото: Instagram/@larisa.dolina.official
Звезда уже несколько месяцев публикует в социальных сетях снимки, где она выглядит моложе на 30 лет. 65-летняя Долина похудела до 44 размера, потратила около миллиона долларов на внешность, не прибегая к пластике.
Фанаты сравнивают знаменитость со школьницей и предполагают, что причиной разительных перемен может быть в том числе возлюбленный. Как объяснила сама Долина, ей просто надоела носить на себе тяжесть — лишний вес.
Она сдала кровь на анализ, который показал, что стоит есть певице, а что нет. Артистка придерживалась диеты. Долина подчеркнула, что не обрабатывает снимки, которые выкладывает в социальной сети, но никто этому не верит.
«Секрет прост — хороший свет плюс мое похудение на 21 килограмм. Надо следить за собой — использовать всевозможные маски, обертывания. Это все женские дела. А многие женщины ленятся, вот и все, поэтому и критикуют меня», — подчеркнула она. Как пишет издание «Дни.ру», по примеру матери 38-летняя дочь знаменитости Ангелина Миончинская тоже взялась за себя.
Журналисты поинтересовались, не собирается ли певица замуж в четвертый раз. До этого ее мужьями в разное время были музыканты Анатолий Миончинский, Виктор Митязов и Илья Спицын. «Я уже трижды там была. И мне так хорошо сейчас! Я свободная женщина», — уточнила она.
Фото: Instagram/@larisa.dolina.official, Starface, пресс-служба, Global Look Press
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