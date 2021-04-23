Помолодевшая Лариса Долина рассказала о четвертом замужестве

Она сдала кровь на анализ, который показал, что стоит есть певице, а что нет. Артистка придерживалась диеты. Долина подчеркнула, что не обрабатывает снимки, которые выкладывает в социальной сети, но никто этому не верит.

«Секрет прост — хороший свет плюс мое похудение на 21 килограмм. Надо следить за собой — использовать всевозможные маски, обертывания. Это все женские дела. А многие женщины ленятся, вот и все, поэтому и критикуют меня», — подчеркнула она. Как пишет издание «Дни.ру», по примеру матери 38-летняя дочь знаменитости Ангелина Миончинская тоже взялась за себя.

Журналисты поинтересовались, не собирается ли певица замуж в четвертый раз. До этого ее мужьями в разное время были музыканты Анатолий Миончинский, Виктор Митязов и Илья Спицын. «Я уже трижды там была. И мне так хорошо сейчас! Я свободная женщина», — уточнила она.