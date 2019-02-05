«Помните про эффект бумеранга»: Лазарев резко ответил на провокацию хейтеров

Напомним, Сергей уже участвовал в престижном конкурсе три года назад и занял тогда лишь третье место, хотя многие прочили ему победу. А в прошлом году на «Евровидение» в Лиссабон поехала Юлия Самойлова, которая не смогла пройти в финал.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Instagram

Видео: Youtube.com / Сергей Лазарев