Максим Виторган трогательно признался жене в любви.

Ксения Собчак — весьма неоднозначная персона в российском шоу-бизнесе, журналистике, а теперь — и политике. Ей восхищаются, ее ругают, ей завидуют. Сегодня Максим Виторган объяслил, почему из всех женщин, которые его окружали, выбрал именно ее.

«Хотите расскажу вам что меня восхищает в моей жене? Не хотите? Так вот, слушайте! Помимо ума, красоты, секса, рук, ног, глаз, нежности, преданности, целеустремленности, умения любить и дружить, работоспособности, смелости, переходящей в отчаянность, заботливости, вкуса, умения готовить сырники и рожать невероятных детей это абсолютная невозможность вписать ее в какие-то наши ( простых смертных) представления о том, как должно быть. Наши нелепые и обреченные ( а оттого и наше раздражение) попытки уложить ее в какую-то знакомую нам концепцию. Ту или иную, но хоть какую-то, которую наш разум может освоить. И мы требуем, чтобы она соблюдала и соответствовала. Потому что, иначе мы не понимаем, как так, епрст, в конце концов уже же?!!! А ей все малО. Она не соответствует. Она залезает на поля, прислоняется к стёклам, стоит под стрелой, идёт по проходу, которого нет... И все это одновременно. А нам остаётся только восхищаться и возмущаться. Тут уж каждому свое», — написал он.