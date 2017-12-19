«Помимо ума, красоты, нежности»: Максим Виторган рассказал, почему полюбил Ксению Собчак
Ксения Собчак — весьма неоднозначная персона в российском шоу-бизнесе, журналистике, а теперь — и политике. Ей восхищаются, ее ругают, ей завидуют. Сегодня Максим Виторган объяслил, почему из всех женщин, которые его окружали, выбрал именно ее.
«Хотите расскажу вам что меня восхищает в моей жене? Не хотите? Так вот, слушайте! Помимо ума, красоты, секса, рук, ног, глаз, нежности, преданности, целеустремленности, умения любить и дружить, работоспособности, смелости, переходящей в отчаянность, заботливости, вкуса, умения готовить сырники и рожать невероятных детей это абсолютная невозможность вписать ее в какие-то наши ( простых смертных) представления о том, как должно быть. Наши нелепые и обреченные ( а оттого и наше раздражение) попытки уложить ее в какую-то знакомую нам концепцию. Ту или иную, но хоть какую-то, которую наш разум может освоить. И мы требуем, чтобы она соблюдала и соответствовала. Потому что, иначе мы не понимаем, как так, епрст, в конце концов уже же?!!! А ей все малО. Она не соответствует. Она залезает на поля, прислоняется к стёклам, стоит под стрелой, идёт по проходу, которого нет... И все это одновременно. А нам остаётся только восхищаться и возмущаться. Тут уж каждому свое», — написал он.
Вопреки сложившимся стереотипам, которые пара поддерживает своим публичным поведением, дома у Ксении и Максима все совсем наоборот. «Я страшно боюсь своего мужа. Не знаю, как он сумел этого добиться. Все само происходит. В принципе, он человек не жесткий, при этом я переживаю, что делаю что-то не так, всегда осторожно с ним обращаюсь. Конечно, это очень смешно: в сознании большинства я глава семьи, а мой муж — совсем мягкий человек, подкаблучник. Но это вообще не так! Все, кто близко со мной общаются, знают: мы живем так, как хочет Максим», — признавалась Ксения.
Фото: instagram