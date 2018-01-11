Подруга наследницы знаменитой семьи, популярная актриса Александра Бортич, поделилась в своем Instagram снимком с беременной Александрой Михалковой.

Дочь Степана Михалкова Александра в конце минувшего лета сообщила о своем интересном положении, а не так давно стало известно, что будущая мама узаконила отношения со своим возлюбленным — актером Петром Скворцовым. Несмотря на приличный срок беременности, Александра продолжает вести активный образ жизни и встречаться с друзьями, о чем ее поклонники узнали из блога Александры Бортич.

На одном из недавно опубликованных снимков молодая актриса гладит внушительный животик своей подруги.