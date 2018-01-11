Пользователи Сети высмеяли фигуру беременной внучки Никиты Михалкова
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Подруга наследницы знаменитой семьи, популярная актриса Александра Бортич, поделилась в своем Instagram снимком с беременной Александрой Михалковой.
Дочь Степана Михалкова Александра в конце минувшего лета сообщила о своем интересном положении, а не так давно стало известно, что будущая мама узаконила отношения со своим возлюбленным — актером Петром Скворцовым. Несмотря на приличный срок беременности, Александра продолжает вести активный образ жизни и встречаться с друзьями, о чем ее поклонники узнали из блога Александры Бортич.
На одном из недавно опубликованных снимков молодая актриса гладит внушительный животик своей подруги.
Фолловеры Бортич осыпали беременную Михалкову саркастическими комментариями: «Кто у вас? Мальчик или девочка. - оливьеха», «Салатики?😏😹», «Пельмешки?», «Женщины с пивным животиком восхитительны 😄😄😄», «После новогодних», «Тоже, думал, щас как заряжу оригинальный коммент, типа, пельмешки или оливьеха ) А, оказывается, уже до меня постарались )))».
Напомним, Александра Михалкова — дочь Степана Михалкова от первого брака с Аллой Сиваковой. Кроме нее, у ресторатора трое детей: 18-летний Василий и 15-летний Петр от предыдущих отношений и Лука, родившийся весной прошлого года в браке с Елизаветой Ильиной.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)
Фото: instagram