Пользователи Сети восхищаются красотой супруги Артема Дзюбы

Поклонницы расстроены — один из лучших игроков Чемпионата мира по футболу 2018 года, наш соотечественник Артем Дзюба, так трогательно плакавший после матча с Хорватией, женат. О супруге нападающего футбольного клуба «Зенит» и сборной России по футболу практически ничего не известно. Кристина Дзюба не посещает светские мероприятия, а свою страницу в Instagram закрыла от посторонних глаз.

Однако на днях создатели фан-страницы Артема Дзюбы в популярном микроблоге опубликовали несколько совместных кадров футболиста с женой.