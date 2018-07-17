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Пользователи Сети восхищаются красотой супруги Артема Дзюбы

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Артем Дзюба

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В Сеть попали редкие кадры, на которых нападающий отечественной сборной по футболу позирует с женой.

Поклонницы расстроены — один из лучших игроков Чемпионата мира по футболу 2018 года, наш соотечественник Артем Дзюба, так трогательно плакавший после матча с Хорватией, женат. О супруге нападающего футбольного клуба «Зенит» и сборной России по футболу практически ничего не известно. Кристина Дзюба не посещает светские мероприятия, а свою страницу в Instagram закрыла от посторонних глаз.

Однако на днях создатели фан-страницы Артема Дзюбы в популярном микроблоге опубликовали несколько совместных кадров футболиста с женой.

«Красивая пара 😊», «Наконец-то жена футболиста, у которой всё своё, как говорится, или сделано со вкусом) Очень миловидная девушка) От души долгих лет совместной... взаимопонимания и, самое главное, здоровья)))», «очень красивая пара! Счастья вам ребята!», «Какая хорошенькая жена у Артёма!! Это очень большая редкость в нашей стране, когда у футболиста столь натуральная природная красавица в женах!! Это очень круто!!» — восхищаются поклонники спортсмена.

Напомним, у Артема и Кристины Дзюбы двое сыновей. Старший, Никита, родился в мае 2013 года, а младший, Максим, — в феврале 2016 года. Стоит отметить, что несколько лет назад отношения этой красивой пары оказались под угрозой. Футболиста заметили в компании телеведущей Марии Орзул, с которой он устроил жаркие объятия в салоне автомобиля, однако Кристина смогла простить супруга, и семья не распалась.

Фото: YouTube/Пусть говорят, instagram, Alexander Kulebyakin, Maksim Konstantinov, Cao Can, Christian Charisius, Wang Yuguo/Globallookpress

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