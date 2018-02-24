Пользователи Сети рассекретили имя нового возлюбленного Ирины Дубцовой

«Видно было, что им весело, Ира смеялась над шутками молодого человека, они дурачились. Делали много селфи, парень фотографировал ее на фоне моря, пальм. Вечером пара ужинала в ресторане», — цитирует StarHit постояльцев отеля, в котором отдыхали возлюбленные.

Напомним, в 2004 году Ирина Дубцова вышла замуж за солиста группы Plazma Романа Черницына. Спустя два года у пары родился сын Артем, а в 2008 году брак распался. Кроме того, в СМИ обсуждали романы Дубцовой с бизнесменом Тиграном Мальянцем, диджеем Леонидом Руденко и танцором ее балета Александром Мыльниковым.

Фото: instagram