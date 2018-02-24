Пользователи Сети рассекретили имя нового возлюбленного Ирины Дубцовой
Не так давно Ирина Дубцова с размахом отметила свой 36-й день рождения в солнечной Турции. Компанию исполнительнице составил неизвестный мужчина, чьи фото появились в ее Instagram. Как выяснил журнал StarHit, Ирина провела праздник, к слову, совпавший с Днем святого Валентина, в компании 26-летнего футболиста Адеринсолы Хабиба Эсеолы. Уроженец украинского Житомира в данный момент играет за казахстанский клуб «Акжайык», который в настоящее время находится на тренировочных сборах в Турции. Стоит отметить, что необычным именем и фамилией спортсмен обязан отцу-нигерийцу.
«Видно было, что им весело, Ира смеялась над шутками молодого человека, они дурачились. Делали много селфи, парень фотографировал ее на фоне моря, пальм. Вечером пара ужинала в ресторане», — цитирует StarHit постояльцев отеля, в котором отдыхали возлюбленные.
Напомним, в 2004 году Ирина Дубцова вышла замуж за солиста группы Plazma Романа Черницына. Спустя два года у пары родился сын Артем, а в 2008 году брак распался. Кроме того, в СМИ обсуждали романы Дубцовой с бизнесменом Тиграном Мальянцем, диджеем Леонидом Руденко и танцором ее балета Александром Мыльниковым.
Фото: instagram