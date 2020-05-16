Пользователи Сети раскритиковали новый образ Анастасии Ивлеевой: «В гостях у Урганта Укупник?»

Однако далеко не всем поклонникам понравился образ знаменитости: «Прическа, конечно…», «Тени ну совсем», «Никого не хочу обидеть, но раньше такая красотка была, с русыми волосами, мэйк вам подходил, а сейчас как-то не очень», «А челка куда пропала, Настя?», «Пергидрольные, как у малярши, волосы(пакля от красок и веник))) и это декольте ну совсем не в фазу.🤪Колхоз, он и есть колхоз», «Как я поняла, образ специально а-ля 90-е, это же видно, голубые тени, остроносые туфли», «Мне не нравится прическа», «Ого, в гостях у Урганта Укупник?», «Выглядишь тут на 40 лет», «Туфли ужас».

Нашлись и те, кто выступил в защиту Ивлеевой: «Ивлеева крутая», «Красотка», «В этот раз очень необычный образ😻 красивая🔥», «Ну очень необычный образ», «Прикид супер», «Настя как всегда прекрасна», «Шикарно выглядишь», «Тебе идут эти волночки😍 Барашек Шон», «Настюшка-опасность постепенно превращается в Настеньку-девочку», «Укладка красивая!», «Хороша».

Иван Ургант поинтересовался у героини, когда же к нему в программу придет ее супруг, рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк — прим.ред.). На что Анастасия ответила, что ее мужу тяжело дается диалог: «Он стал видеть (Элджей снял свои знаменитые линзы — прим.ред.), но по-прежнему очень тяжело разговаривает. Он может рэп читать, а вот диалог поддерживать уже сложнее».

Стоит отметить, что на момент написания этого текста выпуск шоу «Вечерний Ургант» с Анастасией Ивлеевой находился на первом месте в трендах YouTube – его просмотрели уже более 823 тысяч раз.

А вам нравится этот образ Анастасии Ивлеевой?