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Пользователи Сети раскритиковали коллекцию обуви от Аллы Пугачевой

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Фото из Instagram Максима Галкина
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Примадонна отечественной эстрады представила линейку весенней обуви, созданную в сотрудничестве с модным брендом.

Вот уже несколько лет Алла Пугачева успешно сотрудничает с производителем обуви Ekonika. Так, накануне певица опубликовала в своем Instagram фотографии моделей из новой весенне-летней коллекции. Однако, массивные каблуки, шнуровка и декоративные элементы не нашли должного отклика у поклонников Примадонны.

«Простите, но таким обилием веревок, как на фото 3, завязывали только лапти в старину...», «Обувь некрасива!И что это за шторные кисточки!?Кошмар!», «Что-то ничего безумно стильного, модного и красивого не увидела», «Сейчас такая мода? Я видимо отстала», «Как то не очень. Шнурочки, ремешочки, бахрама. Алла Борисовна такие не носит», «Лапти да лапти да лапти мои», «Для старух с больными ногами», «Просто ужас! Для дурочек инфантильных», «да даже "старухам с больными ногами" хочется красоты...а это.😏От стильной, уложенной АБ такого не ожидала», «Не очень. Все эти завязки будут врезаться в ногу», «Полный отстой, извините, конечно», — многие подписчики не скупились на критику. Но нашлись и те, кто восхитился новой коллекцией.

А вам нравятся эти туфли от Аллы Пугачевой?

Фото: instagram

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