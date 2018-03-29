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Пользователи Сети обсуждают пол будущего ребенка Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова

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Интернет-пользователи уверены, что у пары родится девочка.

Пару дней назад футболист Дмитрий Тарасов и его молодая супруга Анастасия Костенко поделились снимками, подтвердившими слухи об «интересном положении» модели. Несмотря на то, что пара не делится подробностями о будущем малыше, пользователи Сети уверены, что они ждут девочку. Подтверждением эту стал смайл, использованный Анастасией в подписе к красивой фотографии со дня рождения: «Теперь я понимаю, что во всех смыслах становлюсь взрослой и это не может не радовать 👨‍👩‍👧». Портал WMJ отмечает, что, по сообщениям друзей будущих родителей, в их семье действительно на свет появится девочка.

Многочисленные подписчики Анастасии и Дмитрия уже вовсю строят предположения, какое имя будет носить малышка.

Стоит отметить, что для Дмитрия Тарасова этот ребенок станет вторым — от первого брака у футболиста есть дочь Ангелина. Анастасия Костенко станет мамой впервые.

Фото: instagram

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