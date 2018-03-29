Пользователи Сети обсуждают пол будущего ребенка Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова

Пару дней назад футболист Дмитрий Тарасов и его молодая супруга Анастасия Костенко поделились снимками, подтвердившими слухи об «интересном положении» модели. Несмотря на то, что пара не делится подробностями о будущем малыше, пользователи Сети уверены, что они ждут девочку. Подтверждением эту стал смайл, использованный Анастасией в подписе к красивой фотографии со дня рождения: «Теперь я понимаю, что во всех смыслах становлюсь взрослой и это не может не радовать 👨‍👩‍👧». Портал WMJ отмечает, что, по сообщениям друзей будущих родителей, в их семье действительно на свет появится девочка.