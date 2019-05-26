«Полвека за плечами»: Анжелика Варум отмечает 50-летний юбилей

«Самая женственная, мудрая, терпеливая, талантливая, воздушная и рассудительна. Восхищаюсь) с Днем рождения!!!», «Марийка (настоящее имя певицы Мария – прим.ред.), у Вас невероятно красивая, мудрая душа...🦋 А тело тому подтверждение», «Ты невероятная! Восхищающая ! Вдохновляющая ! Море восхищения и океан любви ! ❤️ С днём рождения, будь счастлива», «Поздравляем самую красивую девушку в мире!!❤️🎉🎉🎉🎉 Любить и быть любимой!!», «Как это круто 😁 👌🏼 И Вы просто всегда нереально бомбически крутая 😍 здоровья Вам крепкого, радости и счастья на долгие лета», «Поздравляю с днем рождения! 50 - это просто дважды по 25!!! Желаю вдохновения и удачи!!!», «С днем рожденья Вас! Вы -супер женщина, образец красоты и изящества. Долгих вам лет в счастье, любви и благополучии. Спасибо, что Вы есть», «Обожаю Вас! 🌸🌸🌸 Мои поздравления! сколько бы Вам ни было - на Вас всегда приятно посмотреть», «Марусик, поздравляю!!! Ты шикарная, талантливая, мудрая, потрясающая женщина, жена, мама и музыкант! Будь счастлива:) и делай в жизни только то, что приносит тебе счастье:)», — поздравляют именинницу коллеги и поклонники.