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«Полвека за плечами»: Анжелика Варум отмечает 50-летний юбилей

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Анжелика Варум

Фото: Instagram Анжелики Варум
Певица принимает поздравления с днем рождения.

В воскресенье, 26 мая, Анжелике Варум исполняется 50 лет. «Мне 50! Полвека за плечами. Сколько бы еще не отвела судьба, пусть рядом остаются мои родные, близкие и друзья. Пусть будут здоровы, благополучны и счастливы! Они - мой тыл, моя защита и моя радость! Мамочка, с праздником тебя!», — написала певица в своем Instagram.

Леонид Агутин также посвятил любимой супруге трогательный пост: «Это мой праздник! Это меня судьба наградила таким человеком! Не очень понимаю за что. И не очень уверен, что заслуженно. Но уже более 20 лет я рядом. Рядом с ней, с невероятной женщиной. С удивительным человеком! С маленьким гением! С большим сердцем! С источником нежности и мудрости в моей жизни! Пусть этот юбилейный день принесёт тебе много радостных минут, а жизнь дарует их естественное продолжение! Я тебя люблю и бесконечно ценю твоё доверие! Ты удивительная, единственная и неповторимая! Пусть Бог хранит тебя!».

«Самая женственная, мудрая, терпеливая, талантливая, воздушная и рассудительна. Восхищаюсь) с Днем рождения!!!», «Марийка (настоящее имя певицы Мария – прим.ред.), у Вас невероятно красивая, мудрая душа...🦋 А тело тому подтверждение», «Ты невероятная! Восхищающая ! Вдохновляющая ! Море восхищения и океан любви ! ❤️ С днём рождения, будь счастлива», «Поздравляем самую красивую девушку в мире!!❤️🎉🎉🎉🎉 Любить и быть любимой!!», «Как это круто 😁 👌🏼 И Вы просто всегда нереально бомбически крутая 😍 здоровья Вам крепкого, радости и счастья на долгие лета», «Поздравляю с днем рождения! 50 - это просто дважды по 25!!! Желаю вдохновения и удачи!!!», «С днем рожденья Вас! Вы -супер женщина, образец красоты и изящества. Долгих вам лет в счастье, любви и благополучии. Спасибо, что Вы есть», «Обожаю Вас! 🌸🌸🌸 Мои поздравления! сколько бы Вам ни было - на Вас всегда приятно посмотреть», «Марусик, поздравляю!!! Ты шикарная, талантливая, мудрая, потрясающая женщина, жена, мама и музыкант! Будь счастлива:) и делай в жизни только то, что приносит тебе счастье:)», — поздравляют именинницу коллеги и поклонники.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Видео: YouTube

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