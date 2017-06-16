Оперная дива ответила на вопросы прессы

На днях Мария Максакова провела пресс-конференцию, где рассказала о том, что собирается открыть благотворительный фонд по поддержке детей в возрасте от 5 до 18 лет, увлеченных академической музыкой. Кроме этого в рамках проекта также планируется помогать ребятам из «оккупированных» территорий Донбасса.

«Ставим задачу проехать по всей Украине, прослушать детей. У нас гуманитарная миссия, планируем принять в нашу программу и детей с оккупированных территорий. Это в память о Денисе», - заявила Мария. Кроме этого, Максакова сказала пару слов о погибшем супруге, депутате Денисе Вороненкове. Певица откровенно сообщила, что они с мужем хотели завести второго ребенка.

«Мы с Денисом планировали еще ребенка. Наверное, в моем возрасте это звучит несколько легкомысленно, но тем не менее. Один раз же у нас это получилось», - рассказала Мария, отметив, что сейчас ее «новый ребенок» - фонд поддержки детей. Стоит отметить, что для выхода в свет артистка выбрала очень яркий наряд, чем весьма удивила присутствующих. На пресс-конференции она пояивлась в полупрозрачном синем платье в сетку, дополнив образ салатовыми бусами в виде роз, ярким макияжем и прической в стиле панк.