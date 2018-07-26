Полуобнаженная Ксения Алферова прикрыла грудь соломенной шляпой

Фотографии в стиле ню — большая редкость в Instagram 43-летней Ксении Алферовой. Актриса чаще всего делится фотографиями со светских раутов или целомудренных фотосессий, а также демонстрирует по-девичьи тонкую фигуру в строгих купальниках. Однако фото, появившееся несколько часов назад в блоге Алферовой, немало удивило подписчиков. «Никогда не догадаетесь, как держится шляпа (грудь тут не при чем))))))))», — подписала актриса загадочный кадр.
Подписчики предположили, что шляпа держится либо за счет специальной резинки или ленты, либо за счет силы ветра: «Ветром прибило?)», «У шляпы есть резинка», «На мокром теле», «На специальной шляпной ленте», «Ветер держит и шляпу и Ксению)))».
А как вы думаете, в чем секрет фото?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram