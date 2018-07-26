Полуобнаженная Ксения Алферова прикрыла грудь соломенной шляпой

Фотографии в стиле ню — большая редкость в Instagram 43-летней Ксении Алферовой. Актриса чаще всего делится фотографиями со светских раутов или целомудренных фотосессий, а также демонстрирует по-девичьи тонкую фигуру в строгих купальниках. Однако фото, появившееся несколько часов назад в блоге Алферовой, немало удивило подписчиков. «Никогда не догадаетесь, как держится шляпа (грудь тут не при чем))))))))», — подписала актриса загадочный кадр.