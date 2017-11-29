Plus-size модель, которая гордится своими пышными формами, снова показала себя во всей красе.

К новогодним праздникам журнал LOVE как всегда готовит приятные сюрпризы для всех поклонников женской красоты. В очередном горячем видеокалендаре снова снялись самые успешные и соблазнительные модели. Эшли Грэм, к примеру, пробежалась по Нью-Йорку в одном спортивном белье и заявила, что ее сила в ее сексуальности.