Полунин рассказал, почему не женится на Ильиных

Причина, почему артист балета и фигуристка не могут пожениться в данный момент, проста – во всем виновата пандемия. «Планируем. Все будет. Все точно будет. Просто ждем правильного момента, когда границы откроют», — рассказал Сергей в интервью журналу Hello.

Влюбленные ждут, когда ситуация с коронавирусом станет менее критичной и планируют утроить торжество для друзей и родственников. А пока пара наслаждается радостями родительства.

Полунин рассказал, что присутствовал на родах своей возлюбленной, хотя она его об этом не просила. Мужчина сам решил разделить это время с Еленой и оказать ей поддержку. «Для меня это было важно. Сережа все время был рядом, контролировал весь процесс, перерезал пуповину. Я была спокойна, потому что знала, что я не навязывала ему ничего, это было его собственное решение», — отметила Ильиных.

Напомним, что Сергей Полунин и Елена Ильиных познакомились в 2018 году в социальной сети Instagram. Спустя полтора года у пары родился ребенок.