Полунин рассказал, почему не женится на Ильиных
Сергей Полунин на данный момент является одним из самых популярных танцоров в нашей стране. Молодой человек уже несколько лет встречается со спортсменкой Еленой Ильиных. В начале 2020 года у пары родился сын, которого назвали Миром.
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Фото: @poluninink/Instagram
Ребенок появился на свет в США, и стал первым для Сергея и Елены.
Причина, почему артист балета и фигуристка не могут пожениться в данный момент, проста – во всем виновата пандемия. «Планируем. Все будет. Все точно будет. Просто ждем правильного момента, когда границы откроют», — рассказал Сергей в интервью журналу Hello.
Влюбленные ждут, когда ситуация с коронавирусом станет менее критичной и планируют утроить торжество для друзей и родственников. А пока пара наслаждается радостями родительства.
Полунин рассказал, что присутствовал на родах своей возлюбленной, хотя она его об этом не просила. Мужчина сам решил разделить это время с Еленой и оказать ей поддержку. «Для меня это было важно. Сережа все время был рядом, контролировал весь процесс, перерезал пуповину. Я была спокойна, потому что знала, что я не навязывала ему ничего, это было его собственное решение», — отметила Ильиных.
Напомним, что Сергей Полунин и Елена Ильиных познакомились в 2018 году в социальной сети Instagram. Спустя полтора года у пары родился ребенок.
Фото и видео: Instagram
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