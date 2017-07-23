Сегодня Дженнифер Лопес исполняется 48 лет. Накануне, в честь этого события, певица устроила шумную вечеринку

Однако в этот вечер свечи задувала не только она, но и ее возлюбленный Алекс Родригес, которому 24 июля стукнет также 48 лет. Похоже, отношения пары развиваются более чем стремительно, ведь и свои дни рождения они решили отметить вместе. Об этом спортсмен сообщил в Instagram, опубликовав фото с Джей Ло и подписав: «С днем рождения нас!».

Публикация от Alex Rodriguez (@arod) Июл 23 2017 в 2:46 PDT

Затем в блоге Родригеса появилось еще несколько снимков, с помощью которых поклонники смогли узнать, как звезды провели вечер. Огромное впечатление на пользователей Сети произвел шести ярусный золотой торт, украшенный розами, на котором было написало имя певицы.

Кроме того, не осталось без внимания и полуголое платье Дженнифер, которое едва прикрывало все ее достоинства.

Помимо этого, в соцсети бейсболиста появились несколько видео, в которых Лопес и Алекс, не стесняясь своих чувств, зажигают под громкую музыку и страстно целуются.

Публикация от Jennifer Lopez ✨ (@jlovibes) Июл 22 2017 в 11:24 PDT