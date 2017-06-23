Анна Седокова не перестает удивлять своих фанатов

Несмотря на то, что два месяца назад она стала многодетной мамой, подарив своему возлюбленному Артему Комарову сына, артистка уже выпустила новый клип на песню «Увлечение».

В этом видео есть все: сексуальные танцы, очень откровенные наряды, костюм женщины-кошки и даже обнаженная грудь.

Пользователи Сети уже оставили массу комментариев, осыпав Седокову комплиментами: «Секс.....дива супер.», «Это огонь и бомба одновременно!!», «Клип красивый! Вы тоже очень!», «Шикарная девушка», «Это просто нереально, хочется смотреть и не только».

Фото: кадр из клипа