Получивший «Оскар» продюсер швырялся в сотрудников картошкой и ноутбуками

Сотрудники признались, что в офисе Рудина атмосфера всегда была накаленной. Они назвали его настоящим монстром. Так, многие сотрудники, пытаясь угодить начальству, ночевали на работе и страдали от стресса: у них выпадали волосы, и появлялась язва.

Еще одна бывшая коллега продюсера Кэролайн Руго добавила, что мужчина кидался чашками. Против знаменитости выступил еще один человек, в голову которого Скотт попал картошкой. Райан Нельсон, работавший ассистентом Рудина в 2018-2019 годы, отметил, что босс назвал его дебилом и швырнул степлером.

Напомним, Рудин продюсировал такие фильмы, как «Сонная Лощина», «Шоу Трумана», «Социальная сеть», «Девушка с татуировкой дракона». Он получил «Оскар» за картину «Старикам тут не место».