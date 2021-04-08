Получивший «Оскар» продюсер швырялся в сотрудников картошкой и ноутбуками
Фото: picture-alliance.com
Как отметили экс-сотрудники звезды, мужчина имеет взрывной характер. Так, недовольный 62-летний кинематографист швырялся в них картошкой и ноутбуками. Один из бывших ассистентов Рудина уточнил, что руководитель рассердился, когда не смог попасть на необходимый рейс. Тогда он разбил об руку помощника монитор. Экран треснул, раскололся, а молодому человеку потребовалась медицинская помощь.
Сотрудники признались, что в офисе Рудина атмосфера всегда была накаленной. Они назвали его настоящим монстром. Так, многие сотрудники, пытаясь угодить начальству, ночевали на работе и страдали от стресса: у них выпадали волосы, и появлялась язва.
Еще одна бывшая коллега продюсера Кэролайн Руго добавила, что мужчина кидался чашками. Против знаменитости выступил еще один человек, в голову которого Скотт попал картошкой. Райан Нельсон, работавший ассистентом Рудина в 2018-2019 годы, отметил, что босс назвал его дебилом и швырнул степлером.
Напомним, Рудин продюсировал такие фильмы, как «Сонная Лощина», «Шоу Трумана», «Социальная сеть», «Девушка с татуировкой дракона». Он получил «Оскар» за картину «Старикам тут не место».
Фото: Global Look Press, picture-alliance.com
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