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Получивший «Грэмми» казахский диджей подпишет контракт с лейблом Элджея

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Иманбек Зейкенов

Фото: instagram.com/imanbekmusic

Двадцатилетний диджей из Казахстана Иманбек Зейкенов, известный под псевдонимом Imanbek, который завоевал премию «Грэмми», начнет работать с лейблом Элджея.

Непрофессиональный музыкант, студент железнодорожного колледжа в Казахстане получил награду за ремикс композиции Roses американского рэпера SAINt JHN. Его ремикс набрал на YouTube миллионы просмотров, а позже вовсе вошел в пятерку рейтинга U.S. Billboard Hot 100 и возглавил хит-парад в Великобритании в мае. СМИ писали, что российская звукозаписывающая компания Effective Records заключила контракт с успешным музыкантом.

О том, с каким лейблом решил сотрудничать диджей, он раскрыл в интервью «Снобу». Imanbek признался, что подпишет договор с Sayonara Boyz. «Это лейбл Элджея. Из России можно выходить на западный рынок. Это мир бешеных оборотов, больших скоростей, денег и премий, поэтому я ориентируюсь именно на него», - добавил он.

Молодой музыкант похвастался, что в России и СНГ его композиции залетают в топы по скачиваниям и стримингам, а на Западе они рвут чарты наравне с музыкой Drake, Рианны и The Weekend. Напомним, до популярности Иманбек Зейкенов был железнодорожником в Павлодарской области Казахстана. По его словам, музыке он учился сам.

Фото: Instagram/@imanbekmusic

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