Получивший «Грэмми» казахский диджей подпишет контракт с лейблом Элджея

О том, с каким лейблом решил сотрудничать диджей, он раскрыл в интервью «Снобу». Imanbek признался, что подпишет договор с Sayonara Boyz. «Это лейбл Элджея. Из России можно выходить на западный рынок. Это мир бешеных оборотов, больших скоростей, денег и премий, поэтому я ориентируюсь именно на него», - добавил он.

Молодой музыкант похвастался, что в России и СНГ его композиции залетают в топы по скачиваниям и стримингам, а на Западе они рвут чарты наравне с музыкой Drake, Рианны и The Weekend. Напомним, до популярности Иманбек Зейкенов был железнодорожником в Павлодарской области Казахстана. По его словам, музыке он учился сам.