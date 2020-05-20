«Получаю кайф от того, что зарабатываю и трачу деньги»: Рудковская ответила на критику своей гламурной жизни

В шоу Ксении Собчак Яна Рудковская попыталась ответить хейтерам, обвиняющим ее в дурновкусии, выпячивании своих богатств и критикующим ее за слишком показной гламурный образ жизни. «Я не хочу нравиться всем. Я не стодолларовая банкнота. Кому-то я нравлюсь, кому-то нет. Хуже было бы, если бы обо мне вообще не говорили. Я — про бизнес, я про деньги. Я получаю кайф от того, что зарабатываю деньги и классно их трачу — у каждого свой путь. Кому-то нравится антиквариат, кому-то хайтек — о вкусах не спорят. Если мы говорим про Chanel и Dior, то это же здорово, что они мне дарят вещи, правда? Люксовые бренды и гламур — это мой образ жизни, часть моего бизнеса», — заявила продюсер.