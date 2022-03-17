Польская красавица Каролина Белявска завоевала титул «Мисс мира — 2021»
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Фото: Соцсети
Долгожданный конкурс состоялся 16 марта 2022 года. Напомним, что организаторы приняли решение перенести мероприятие из-за пандемии коронавируса. За статус самой красивой девушки в мире боролись 97 участниц из разных стран. Среди них были гражданки Ирака и Сомали. Эти страны впервые позволили девушкам участвовать в подобном конкурсе. Представительницы России в этом году не было. В финал прошли 40 девушек.
В этот раз победу одержала белокурая красавица из Польши Каролина Белявска. Эту новость сообщили на официальном сайте конкурса.
Церемония награждения состоялась в пуэрториканском городе Сан-Хуан. Корону польке вручала обладательница титула «Мисс мира — 2019» Тони-Энн Сингх из Ямайки.
Изначально финал конкурса должен был состояться 17 декабря 2021 года. Решение о переносе озвучили в последний момент. Организаторы сослались на обострение эпидемиологической ситуации в мире. Заболели 23 участницы и 15 сотрудников конкурса.
Фото: соцсети