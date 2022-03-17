Польская красавица Каролина Белявска завоевала титул «Мисс мира — 2021»

Долгожданный конкурс состоялся 16 марта 2022 года. Напомним, что организаторы приняли решение перенести мероприятие из-за пандемии коронавируса. За статус самой красивой девушки в мире боролись 97 участниц из разных стран. Среди них были гражданки Ирака и Сомали. Эти страны впервые позволили девушкам участвовать в подобном конкурсе. Представительницы России в этом году не было. В финал прошли 40 девушек.

В этот раз победу одержала белокурая красавица из Польши Каролина Белявска. Эту новость сообщили на официальном сайте конкурса.