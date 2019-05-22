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«Положила глаз на директора»: СМИ рассказали о романе помощницы Петросяна с 73-летним коллегой

Пресса обсуждает новую поцию слухов о Татьяне Брухуновой.

Разница в возрасте, которая имеется у ряда публичных пар, то и дело становится поводом для появления различных слухов. На этот раз российские СМИ обсуждают историю из прошлого Татьяны Брухуновой, помощницы Евгения Петросяна — ее роман с 73-летним директором артиста Юрием Диктовичем.

«До Петросяна она положила глаз на его личного директора, которому тогда было 73 года — как сейчас юмористу. А Тане исполнилось 18 лет. Юрий Яковлевич был веселый, заводной, имел слабость к прекрасному полу. Но при этом был женат и из семьи уходить не собирался. Хотя позволял себе приударить за прелестницами. Когда Таня Брухунова начала заигрывать с Юрием Яковлевичем, он тут же расправил плечи, заходил павлином. И взял ее к себе в личные помощницы. Петросян не возражал. Степаненко не видела в Брухуновой потенциальной соперницы», — приводит «КП» слова некоей Людмилы, знакомой Петросяна и Степаненко. -

Прямых подтверждений тому, что эти отношения имели место быть, нет.

А вы верите в подобные истории?

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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