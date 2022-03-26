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«Полные карманы долгов»: Анастасия Волочкова задолжала государству изрядную сумму денег

Экли-прима Большого рискует получить статус о не выезде. Женщина задолжала государству немаленькую сумму денег и уже навряд ли повезет нового возлюбленного на роскошный курорт.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Волочкова с бывшим

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анастасия Волочкова привыкла жить на широкую руку и ни в чем себе не отказывать. Чего только стоит ее царский особняк в элитном поселке близ столицы, который можно назвать дворцом. Сейчас в жизни 46-летней балерины светлая полоса: она строит романтические отношения с 25-летним строителем бань Дмитрием. Однако экс-прима скорее всего не сможет отвезти возлюбленного отдыхать на элитный курорт, пока не решит ряд финансовых проблем. Все потому, что женщина погрязла в долгах, сообщает 7 Дней. Анастасия должна более 300 тысяч рублей за недвижимость и прочее имущество. Только квартира в центре столицы требует оплаты 100 тысяч рублей налоговых отчислений.

К слову, даже малейшая задолженность может привести человека к статусу о невыезде. Волочкова рискует остаться без привычных отпусков на своих любимых Мальдивах.

Фото: Global Look Press

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