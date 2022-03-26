«Полные карманы долгов»: Анастасия Волочкова задолжала государству изрядную сумму денег

Анастасия Волочкова привыкла жить на широкую руку и ни в чем себе не отказывать. Чего только стоит ее царский особняк в элитном поселке близ столицы, который можно назвать дворцом. Сейчас в жизни 46-летней балерины светлая полоса: она строит романтические отношения с 25-летним строителем бань Дмитрием. Однако экс-прима скорее всего не сможет отвезти возлюбленного отдыхать на элитный курорт, пока не решит ряд финансовых проблем. Все потому, что женщина погрязла в долгах, сообщает 7 Дней. Анастасия должна более 300 тысяч рублей за недвижимость и прочее имущество. Только квартира в центре столицы требует оплаты 100 тысяч рублей налоговых отчислений.