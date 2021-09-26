Полностью готов: певец Шура приобрел себе место на кладбище и получил гроб в подарок

Шура признается, что очень боится смерти, старается не думать об этом и проживать жизнь на полную. «Я бывший онкобольной. Я бывший наркоман, как все знают. Я очень боюсь патологии. Я очень боюсь. Все мы там будем. Моя бабушка, когда умирала, говорила: не вздумайте плакать на моих похоронах, я же ухожу не в ад, я ухожу в рай. Вы будете смеяться и должны петь веселые песни», — рассказал музыкант.

Певец спланировал свой уход, заранее купив себе место на кладбище, а в подарок от поклонников он уже получил настоящий гроб. Шура даже продумал ограду для своей будущей могилы — ее изготовят из кованых элементов его кровати.