Полная неожиданность: у Илона Маска и Граймс спустя полгода после расставания родилась дочь
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Илон Маск стал отцом в седьмой раз. Как ни странно, мамой стала экс-возлюбленная предпринимателя певица Граймс, отношения с которой Маск закончил некоторое время назад. Судя по всему, они остались в хороших отношениях и решили вместе воспитывать детей. Новорожденную малышку назвали Exa Dark Sideræl, коротко просто Y, сообщает Vanity Fair.
К слову, остальных детей Илона зовут менее оригинально. Напомним, что у Маска пятеро наследников от предыдущего брака с Жюстин Уилсон.
Илон Маск был женат дважды. В первый раз на Жюстин, с которой он познакомился еще в студенчестве. Они прожили вместе восемь лет, но приняли решение расстаться. После этого бизнесмен сошелся с актрисой Талулой Райли. Их брак просуществовал недолго. После второго развода Илон закрутил роман со скандалисткой Эмбер Херд.
Фото: Instagram