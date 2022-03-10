Полная неожиданность: у Илона Маска и Граймс спустя полгода после расставания родилась дочь

Илон Маск стал отцом в седьмой раз. Как ни странно, мамой стала экс-возлюбленная предпринимателя певица Граймс, отношения с которой Маск закончил некоторое время назад. Судя по всему, они остались в хороших отношениях и решили вместе воспитывать детей. Новорожденную малышку назвали Exa Dark Sideræl, коротко просто Y, сообщает Vanity Fair.

К слову, остальных детей Илона зовут менее оригинально. Напомним, что у Маска пятеро наследников от предыдущего брака с Жюстин Уилсон.