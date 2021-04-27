Польна объяснила неудачи в отношениях с Клявером и Пильгуном

Ева Польна во время беседы с Вячеславом Манучаровым в шоу «Эмпатия Манучи» ответила на вопрос, почему рассталась с артистами.

«У меня не судьба существовать с одним человеком долгие годы. Нет такого. У меня как у Фредерика Бегбедера в его произведении "Любовь живет три года"», - подчеркнула она. Польна считает, что чувства прошли, когда пришло время.

«У нас с ними прекрасные были когда-то отношения. Но там было все три года. Так и должно быть», - добавила она. Певица уточнила, что с Клявером и Пильгуном у нее не сошлись характеры. «Мы разные с ними люди. Лучше любить друг друга на расстоянии», - отметила знаменитость.